الجمارك تُنجز إجراءات أكثر من مليون و875 ألف بيان جمركي

المواطن - واس

سجلت الهيئة العامة للجمارك السعودية نتائج لافتة خلال النصف الأول من العام 2019 م عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، مدعومة بسلسلة من الإجراءات التطويرية التي كانت الجمارك قد اتخذتها مؤخرًا في سبيل تحسين مستوى خدماتها وتفعيل الشراكات المحلية والدولية.

وتدعم النتائج المحققة جهود ورؤية الجمارك لتُصبح المملكة منصة إقليمية وعالمية للخدمات اللوجستية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 من جهة تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وتُظهر إحصائيات الهيئة العامة للجمارك السعودية للنصف الأول من العام 2019 م أن المملكة قامت عبر المنافذ الجمركية الـ 35 باستيراد ما قيمته أكثر من (270) مليار ريال، مقابل تصدير منتجات بقيمة تجاوزت (96) مليار ريال.

وبلغ إجمالي وزن البضائع التي تم استيرادها خلال الفترة ذاتها حوالي (35.5) مليون طن بانخفاض عن العام الماضي في نفس الفترة بنسبة 3% مقابل (34.6) مليون طن من البضائع التي تم تصديرها عبر المنافذ الجمركية بارتفاع بلغ 7% عن العام الماضي.

كما قامت الجمارك السعودية خلال نفس الفترة بإنجاز حوالي (1.9) مليون معاملة جمركية ما بين معاملات استيراد وتصدير وإعادة تصدير وترانزيت، بارتفاع عن النصف الأول من العام الماضي بنسبة 14% بالإضافة إلى إنهاء إجراءات أكثر من (1.2) مليون حاوية واردة، وإجراءات أكثر من (477) ألف حاوية صادرة من المملكة بارتفاع طفيف عن العام الماضي الذي أنهت الجمارك فيه خلال نفس الفترة إجراءات تصدير (475) ألف حاوية.

وواصل جمرك ميناء جدة الإسلامي أداءه المتنامي بوصفه أحد البوابات الرئيسة للتجارة الخارجية للمملكة، حيث بلغت قيمة الواردات عبر ميناء جدة الإسلامي نحو (79.1) مليار ريال سعودي أي ما نسبته 29% من قيمة جميع الواردات عبر جميع المنافذ الجمركية، في المقابل تم تصدير ما قيمته أكثر من (11.9) مليار ريال من خلاله، ما يُمثل 12% من قيمة صادرات المملكة، كذلك احتل جمرك ميناء جدة الإسلامي المرتبة الأولى بين جميع المنافذ الجمركية من حيث عدد المعاملات الجمركية التي نفذها، حيث بلغت أكثر من (220) ألف معاملة للفترة ذاتها من العام الحالي.

وبلغت قيمة الواردات عبر جمرك ميناء الملك عبد العزيز أكثر من (53) مليار ريال، ما نسبته 20% من قيمة الواردات عبر كافة المنافذ، في حين بلغت قيمة الصادرات من خلاله أكثر من (9.6) مليار ريال تُمثل 10% من القيمة الإجمالية لصادرات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية البرية يأتي جمرك البطحاء أولًا من حيث حجم الواردات خلال النصف الأول من عام 2019 حيث أظهرت الإحصائيات أنه استحوذ على 7% من إجمالي قيمة الواردات إلى المملكة مسجلًا نحو (19.1) مليار ريال، مقابل صادرات بقيمة (7.7) مليار ريال، أي ما نسبته 8% من إجمالي قيمة البضائع المُصدرة.

وعلى صعيد المنافذ الجمركية الجوية، كان لجمرك مطار الملك خالد الدولي 12% من إجمالي قيمة الواردات إلى المملكة، حيث تجاوزت قيمة واردات المملكة من خلاله (32.9) مليار ريال، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من خلاله (215) مليون ريال، وهي تُشكل 0.2% من قيمة صادرات المملكة.

أما جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي فشهد واردات من خلاله بلغت قيمتها (17.8) مليار ريال، مقابل تصدير بضائع بقيمة (1.1) مليار ريال، يليه جمرك مطار الملك فهد الدولي الذي بلغت واردات المملكة من خلاله (14.4) مليار ريال، في حين بلغت قيمة صادراته أكثر من (67.9) مليون ريال.

وعلى مستوى حركة المركبات خلال النصف الأول، بلغ إجمالي المركبات المغادرة والقادمة من وإلى المملكة عبر جميع المنافذ الجمركية حوالي (11) مليون مركبة، وجاء جمرك جسر الملك فهد في مقدمة المنافذ الجمركية من حيث إحصائيات المركبات التي بلغت (6.1) مليون مركبة، فيما كان جمرك الخفجي ثانيًا بحوالي مليوني مركبة، وجمرك الرقعي ثالثًا بـ (908) ألف مركبة.