الجماهير تنتظر هدية جوميز في يوم ميلاده

المواطن - مروة نبيل

يحتفل الفرنسي بافيتيمبي جوميز اليوم بيوم ميلاده الـ34، ويأمل أن يبدأ عامه الجديد بمواصلة التألق خلال مباراة الهلال والأهلي التي ستُقام، بعد قليل.

جوميز

وحرص حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة جوميز بيوم ميلاده قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا صورة لنجم الزعيم، وعلق عليها قائلًا: “عيد سعيد للأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز.. جميعنا نعرف ما هي الهدية التي يتمناها الليلة؟”، في إشارة إلى هز الشباك خلال مباراة الهلال والأهلي المرتقبة.

الهلال والأهلي

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم، مباراة الهلال والأهلي في ذهاب ثمن النهائي، على أن تُقام مواجهة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والأهلي اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.