الجوازات تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح

الجوازات تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح

2019/08/11
الساعة 7:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت المديرية العامة للجوازات ممثلة بمراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة, 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية حتى نهاية يوم الجمعة 1440/12/8هـ .
وأوضحت الجوازات أن عدد الناقلين المخالفين الذين صدرت بحقهم القرارات 65 مخالفاً نقلوا 350 منقولاً , في حين بلغ مجموع عقوبات التوقيف التي صدرت بحقهم 1005 أيام, فيما بلغ عدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها 7 مركبات, بينما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين , في حين بلغ مجموع الغرامات المالية التي صدرت بحق المخالفين 3.620.000 ريال .



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