الجوازات: وصول 1.8 مليون حاج حتى ظهر اليوم

المواطن - واس
أعلنت الجوازات السعودية وصول 1.800.869 حاجًا وحاجة إلى المملكة حتى ظهر اليوم 5 ذي الحجة.
وجاء ذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج، منهم 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250حاجًا عبر البحر.
أعلنت الجوازات السعودية وصول 1.800.869 حاجًا وحاجة إلى المملكة حتى ظهر اليوم 5 ذي الحجة.
وجاء ذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج، منهم 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250حاجًا عبر البحر.
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