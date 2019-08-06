الجوازات: وصول 1.8 مليون حاج حتى ظهر اليوم

المواطن - واس

أعلنت الجوازات السعودية وصول 1.800.869 حاجًا وحاجة إلى المملكة حتى ظهر اليوم 5 ذي الحجة.

وجاء ذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج، منهم 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250حاجًا عبر البحر.