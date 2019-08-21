الجوازات: 515.437 حاجاً غادروا المملكة

المواطن - الرياض

كشفت الجوازات السعودية عن عدد الحجاج المغادرين عبر جميع منافذ المملكة حتى نهاية يوم الثلاثاء 1440/12/19هـ.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين 515.437 حاجاً منهم 435.104 عن طريق الجو، والباقي عن طريق المنافذ البرية والبحرية.