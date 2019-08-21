الجوازات: 515.437 حاجاً غادروا المملكة

المواطن - الرياض
كشفت الجوازات السعودية عن عدد الحجاج المغادرين عبر جميع منافذ المملكة حتى نهاية يوم الثلاثاء 1440/12/19هـ.
وبلغ عدد الحجاج المغادرين 515.437 حاجاً منهم 435.104 عن طريق الجو، والباقي عن طريق المنافذ البرية والبحرية.
كشفت الجوازات السعودية عن عدد الحجاج المغادرين عبر جميع منافذ المملكة حتى نهاية يوم الثلاثاء 1440/12/19هـ.
وبلغ عدد الحجاج المغادرين 515.437 حاجاً منهم 435.104 عن طريق الجو، والباقي عن طريق المنافذ البرية والبحرية.
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