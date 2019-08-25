الجوهرة الطاسان تتسلم أول رخصة إرشاد سياحي في القصيم

المواطن - القصيم

سلم إبراهيم بن علي المشيقح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم، المواطنة الجوهرة بنت إبراهيم الطاسان رخصة أول مرشدة سياحية في القصيم.

جاء ذلك بعد اجتيازها مؤخراً دورة متخصصة في مجال الإرشاد السياحي، وكذلك اجتياز اختبار قياس مخصص للمرشدين والمرشدات.

وقال المشيقح إن هذه الرخصة تعزز من بداية حضور سيدات منطقة القصيم في صناعة السياحة الحديثة، ومواكبة توجّه دولتنا نحو دعم هذا القطاع بمختلف الوسائل المساهمة في النهوض به لتحقيق احتياجات المجتمع، والعمل على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ترخيص المرشدة السياحية، الجوهرة يضاف إلى كوكبة عدد من المرشدين السياحيين المرخصين بمنطقة القصيم، والذين وصل عددهم إلى 45 مرشداً مؤهلين للتعامل مع مختلف فئات السياح من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى وجدود عدد من الطلبات التي تحت الإجراء حالياً، ومنها طلبات متقدمات على نشاط الإرشاد السياحي من سيدات المنطقة، وقد اجتزن بعض منهن دورة مهارات الإرشاد السياحي التي تنظم تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يُذكر أن منطقة القصيم قد شهدت في الأعوام القليلة الماضية تسليم رخصة لأول منظمة للرحلات السياحية النسائية بالمنطقة، وكذلك هناك العديد من الاستثمارات النسائية الأخرى في القطاع السياحي بالقصيم سواء في منشآت الإيواء السياحي أو تنظيم الفعاليات السياحية.