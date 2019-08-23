الجيش اليمني يسيطر على معسكرات النخبة الشبوانية في عتق

الجيش اليمني يسيطر على معسكرات النخبة الشبوانية في عتق

2019/08/23
الساعة 12:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الجيش الوطني اليمني سيطرته على أحد معسكرات النخبة الشبوانية في عتق.

واستعادت القوات الوطنية مناطق جديدة في شبوة بعد اكتمال سيطرتها على عتق، إلى ذلك دعت قيادة محور شبوة قوات النخبة الشبوانية إلى الانضمام للجيش الوطني.



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