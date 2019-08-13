الحائلي: نجوم الاتحاد قدموا العيدية للجماهير

المواطن - محمد سمعه

أعرب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن سعادته الكبيرة، وذلك بعد تأهل العميد لربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وتحدث أنمار الحائلي بعد المباراة قائلًا: نبارك للجماهير السعودية عامة وللجماهير الاتحادية خاصة على تأهل العميد لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف الحائلي: اللاعبون قدموا هدية العيد للجماهير برباعية تعود الاتحاد على تحقيقها في البطولة القارية، وثقتنا كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين لمعالجة مشكلة استقبال الأهداف غير المبررة، بالرغم من ضمان النتيجة بفارق مُريح.

وتابع رئيس الاتحاد: سوف نُوقف الاحتفالات بالتأهل الآسيوي ونستعد لتشريف الوطن في البطولة العربية، ومتابعة المباراة وسط جماهير الذهب أمر لا يوصف.

نجح نادي الاتحاد في العبور إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز بالأمس على حساب نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني برباعية مقابل ثلاثة أهداف في إياب ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني بالتقدّم بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني من مباراة ذوب آهن الإيراني ونادي الاتحاد، تمكن نادي ذوب آهن من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب لويس خيمينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والخمسين.

ونجح نادي الاتحاد في الرد سريعًا حيث ارتكب حارس ذوب آهن خطأ قاتلًا ليحرز الهدف الثاني للاتحاد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة والخمسين أي بعد مرور دقيقة من هدف نادي ذوب آهن.

وتمكّن اللاعب البرازيلي رومارينيو من فك عقدة الحظ السيئ، ونجح في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والستين بطريقة جميلة.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني له والرابع للاتحاد في الدقيقة الـ69.

وسجل نادي ذوب آهن هدفًا ثانيًا عبر اللاعب هادي محمد في الدقيقة الـ72.

واختتم اللاعب ماكي كريسانتوس أهداف مباراة الاتحاد وذوب آهن، بإحراز الهدف الثالث لنادي ذوب آهن في الدقيقة الرابعة والثمانين.