الحزم والتعاون أحباء بالتعادل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة التعاون والحزم بالتعادل الإيجابي؛ بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

تقدم نادي الحزم بالهدف الأول عبر اللاعب ياسين برناوي لاعب التعاون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، تمكن نادي التعاون من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب هيلدون أوجستو في الدقيقة الخمسين من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويذكر أن نادي الهلال كان فاز في التوقيت ذاته على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.