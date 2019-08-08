الحزم يختتم معسكر سلوفينيا

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم معسكره الخارجي في سلوفينيا، اليوم الخميس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى العاصمة النمساوية فيينا، استعدادًا للعودة إلى السعودية اليوم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم 4 مباريات ودية خلال معسكر سلوفينا، حرص خلالها المدير الفني الروماني دانييل إيسايلا، المدير الفني، تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لخوض أولى مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 أغسطس المقبل، بمواجهة التعاون.