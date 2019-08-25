الحزم يشكو حكم مباراته ضد التعاون رسميًا
في الجولة الأولى من الدوري

الحزم يشكو حكم مباراته ضد التعاون رسميًا

2019/08/25
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تقدم مجلس إدارة نادي الحزم، اليوم الأحد، بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حكم مباراة التعاون.

وأوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشكوى تضمنت المطالبة بتصحيح قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط.

وأكد مجلس إدارة نادي الحزم في بيانه، أنه دائمًا ما يواصل مساعيه بكافة السبل من أجل حفظ حقوق النادي ومكتسباته.

ولعب الحزم ضد التعاون، يوم الجمعة الماضي، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



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