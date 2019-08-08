الحزم يُنهي اتفاقه مع مدافع الوحدة

المواطن - مروة نبيل

توصّل نادي الحزم إلى اتفاق مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عبدالله الشمري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي الحزم لتدعيم صفوفه بلاعبين مُميزين في الموسم الرياضي الجديد، لمساعدة الفريق في الظهور بشكل جيد بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان عبدالله الشمري صاحب الـ25 عامًا، قد انضمّ إلى الاتحاد بداية منافسات الموسم الماضي، ولم يُشارك معه في أي مباراة، ليرحل إلى صفوف الوحدة خلال الميركاتو الشتوي، ولكنه لم يلعب أيضًا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019/ 2020، بمواجهة التعاون، يوم 23 من شهر أغسطس الجاري.