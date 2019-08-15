الحظ العاثر يحبط خطة لامبارد مع تشلسي

المواطن - مروة نبيل

ظهر تشلسي بمستوى مميز ضد ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019، ونال أداؤه إشادة كبيرة، رغم خسارة اللقب بركلات الترجيح

وكانت مباراة تشلسي ضد ليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليعلب الفريقان شوطين إضافيين، وأحرز كل منهما هدفًا، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للريدز، وتمنحه لقب كأس السوبر الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ 2005.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، فيما نجح تشلسي في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي، وفشل في خطف لقب كأس السوبر.

تشلسي

واصل فرانك لامبارد الاعتماد على كيرت زوما وأندرياس كريستينسن خلال مباراة تشلسي ضد ليفربول، وذلك على الرغم من ظهورهما بمستوى محبط أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

كما اعتمد على إيمرسون بالمييري وسيزار أزبيليكويتا على الطرفين، وعاد النجم نجولو كانتي إلى خط الوسط، ليمنح لامبارد لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش حرية الحركة في مباراة تشلسي ضد ليفربول، ما منح البلوز أفضلية في فترات كبيرة.

لامبارد يكسب الرهان

وراهن فرانك لامبارد على تضييق المساحات بين اللاعبين لتجنب الأخطاء التي ارتكبوها خلال مباراة مانشستر يونايتد السابقة، ليظهر تشلسي بشكل أفضل سواء دفاعيًا أو هجوميًا، خاصة في الشوط الأول الذي سيطر على أحداثه.

ونجح الثنائي بوليسيتش وبيدرو في إرهاق لاعبي ليفربول هجوميًا، وكان لاعبي تشلسي ندًا قويًا أمام الريدز، ولكن الحظ العاثر حرم لامبارد من التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد إدارته للمباراة التي امتدت لـ120 دقيقة بشكل مميز.