الحظ يبتسم لـ تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي تشيلسي في تحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وذلك بعد الفوز اليوم على حساب نادي نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدفين.

وقدم تشيلسي منذ قدوم المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد أداءً جيدًا في المباريات، لكنه لم يحقق الفوز حيث خسر أمام ليفربول الإنجليزي في بطولة السوبر الأوروبي وخسر من مانشستر يونايتد وتعادل مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفوز اليوم على فريق نوريتش سيتي.

تقدم تامي إبراهام بالهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب تود كانتويل لنادي نوريتش سيتي في الدقيقة السادسة.

وواصل نادي تشيلسي تألقه ونجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ماسون مونت في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف اللاعب تيمو بوكي الهدف الثاني لـ نوريتش سيتي في شباك تشيلسي في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة نوريتش سيتي، كشر فريق تشيلسي عن أنيابه الهجومية، وظل يضغط بقوة وذلك أملًا في تسجيل الهدف الثالث، حيث تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء للاعب سيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن تشيلسي في المباراة.

وأضاف اللاعب تامي إبراهام، الهدف الثاني له والثالث لـ تشيلسي في الدقيقة التاسعة والستين من عمر المباراة.

انتهت مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي بفوز البلوز بثلاثية مقابل هدفين، ليحقق فريق البلوز أول فوز له تحت قيادة المدرب الجديد فرانك لامبارد.

وجاء فرانك لامبارد لتدريب نادي تشيلسي خلفًا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري والذي رحل لتدريب يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية موسم 2018-2019.

وتُوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، على حساب نادي أرسنال الإنجليزي.