الحوثي ينهب الأضاحي!

المواطن - الرياض

دفعت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، بتعزيزات كبيرة نحو مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية.

وفي سياق آخر، نهب قيادي حوثي أضاحي اليمنيين في إب.

ونقلت “العربية” عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيات شنت قصفًا هو الأعنف، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة شرق مديرية حيس وشمالها.

واستهدفت الميليشيات خلال قصفها العنيف أسواقاً شعبية في مديرية حيس ومنازل المواطنين، ما سبب حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال بعد تساقط عشرات المقذوفات بالقرب من منازلهم.

كما شددت ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية في مدينتي الصالح ومديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وكشفت مصادر يمنية، أن قيادياً في ميليشيات الحوثي نهب أضاحي عدد من المواطنين تحت قوة السلاح.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي عبده صالح البحش، قام بالاستيلاء على سيارة من الأضاحي تابعة لمواطنين من حاجز تفتيش بمنطقة حصن كحلان في مديرية الرضمة، شمال شرق إب، وسط اليمن، عشية عيد الأضحى.

وأفادت المصادر بأن البحش وجه مسلحيه بمصادرة كل الأضاحي التي اشتراها المواطنون من السوق واصطحابها إلى منزله.

وأضافت أن مسلحي البحش قاموا بإطلاق النار على السيارة وإفراغها من الأضاحي ومصادرتها وسط توسلات من المواطنين.