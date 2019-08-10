الخارجية اليمنية تتهم الانتقالي الجنوبي بتنفيذ انقلاب

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قالت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت: إن المجلس الانتقالي الجنوبي نفذ انقلابًا على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا في عدن.

ونقل حساب الوزارة على تويتر عن الوزير محمد الحضرمي قوله: إن “ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية”.

واعتبر أن “تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014. لا شرعية بدون الشرعية!”.

والجمعة، دعت وزارة الداخلية، المدنيين في عدن، إلى التزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة.