الخثلان: عدم صيام يوم السبت في النافلة مخالف للإجماع

المواطن - الرياض

أكد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، أن يوم عرفة يوافق يوم السبت المقبل، وهناك رأي لبعض المعاصرين بعدم صيام يوم السبت في النافلة عمومًا.

وشدد الشيخ الخثلان على أن هذا قول شاذ مخالف للإجماع ومبني على حديث الصماء بنت بسر وهو حديث ضعيف قال عنه الإمام مالك: كذب.

فضل يوم عرفة‎ عظيم:

ويعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفات الذي يعد أهم أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الحج عرفة”.

وبالنسبة إلى فضل يوم عرفة فاتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ”. أخرجه مسلم.

وأيضًا ما يؤكد فضل يوم عرفة حديث مسلم: “مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ”.

وهناك فضل يوم عرفة وصيامه؛ لأن صوم النافلة له مزايا عديدة من أعظمها أنه يباعد وجه صاحبه عن النار، ويحجبه منها ويحاج صومه عنه فقد قال صلى الله عليه وسلم: “ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفًا”.