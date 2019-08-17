الخدمة المدنية تحدد الوقت المتبقي لموعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الخدمة المدنية عداداً تنازلياً بالوقت المتبقي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، والمقرر الإعلان عنها بعد 127 يوماً تقريباً.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان أنّ تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.

وستدخل لائحة الوظائف التعليمية حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من العام 1441هـ؛ وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء -الموقّر- لسلّم رواتب الوظائف التعليمية. ​

ويمكن الاطلاع على تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية​ من خلال الرابط التالي (هنا).

وكذلك يمكن معرفة سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية من خلال الرابط التالي (هنا).

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