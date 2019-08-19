الخدمة المدنية توضح آلية ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء

الخدمة المدنية توضح آلية ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء

2019/08/19
الساعة 11:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أجابت وزارة الخدمة المدنية عن تساؤلات جديدة بشأن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عامًا، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير أداء وظيفي غير مرضٍ، ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وتابعت الخدمة المدنية أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة 2 إلى المادة 36 من نظام الخدمة المدنية.



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