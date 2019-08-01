الخضير والشمري يُشاركان في تحكيم بطولة غرب آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مشاركة الحكمينِ الدوليينِ تركي الخضير “ساحة” وخلف الشمري “مساعد”، في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 2019.

وتُقام منافسات بطولة غرب آسيا 2019 في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 2 حتى 15 من شهر أغسطس الحالي.

ويُشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة غرب آسيا 2019، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: البحرين، والأردن، والكويت.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا ضد الكويت، في الرابع من شهر أغسطس الحالي، على ملعب فرانسوا حريري.