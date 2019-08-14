الخضير يُدير نهائي بطولة غرب آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة نهائي بطولة غرب آسيا 2019.

وأضاف أن اتحاد غرب آسيا كلّف الحكمين الدوليين تركي الخضير “ساحة” وخلف الشمري “مساعد” لإدارة نهائي بطولة غرب آسيا اليوم بين منتخبي العراق والبحرين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العراق والبحرين عند الساعة الثامنة ونصف بتوقيت السعودية، على ملعب كربلاء، والذي يتسع لـ30 ألف متفرج.

وكان المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، قد تصدّر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما حلت البحرين في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.