الداخلية توضح تعليمات وإرشادات تصاريح الحج

الداخلية توضح تعليمات وإرشادات تصاريح الحج

2019/08/03
الساعة 3:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

نشرت وزارة الداخلية إرشادات وتعليمات إصدار تصاريح دخول المواطنين والمقيمين إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وتقضي أنظمة وتعليمات الحج بالتالي:

1- توفر تصريح بالحج لدخول المحرمين من المواطنين والمقيمين إلى مكة.

2- توفر تصريح بالعمل لدخول المقيمين غير المحرمين إلى مكة.

3- حظر نقل الحجاج غير النظاميين.

4- إبراز تصاريح الحج والعمل لرجال الأمن.

5- إعادة المحرمين من المواطنين والمقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالحج من حيث أتوا.

6 – إعادة المقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالعمل بمكة.

لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (تعليمات وإرشادات تصاريح الحج).



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم