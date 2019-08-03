الداخلية توضح تعليمات وإرشادات تصاريح الحج

المواطن - الرياض
نشرت وزارة الداخلية إرشادات وتعليمات إصدار تصاريح دخول المواطنين والمقيمين إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.
وتقضي أنظمة وتعليمات الحج بالتالي:
1- توفر تصريح بالحج لدخول المحرمين من المواطنين والمقيمين إلى مكة.
2- توفر تصريح بالعمل لدخول المقيمين غير المحرمين إلى مكة.
3- حظر نقل الحجاج غير النظاميين.
4- إبراز تصاريح الحج والعمل لرجال الأمن.
5- إعادة المحرمين من المواطنين والمقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالحج من حيث أتوا.
6 – إعادة المقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالعمل بمكة.
لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (تعليمات وإرشادات تصاريح الحج).