الدرعية تستضيف نزال الملاكمين رويز وجوشوا في ديسمبر

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن منطقة الدرعية التاريخية في المملكة سوف تستضيف نزال الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن نزال رويز وجوشوا سيكون واحدًا من أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، حيث يُقام في منطقة الدرعية في السابع من ديسمبر المقبل على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة يوم السبت الماضي: “العام الماضي انطلقنا من الدرعية.. وتابع العالم حدثًا تاريخيًّا بخطوات كبيرة نحو المستقبل”.

وأضاف: “هذا الموسم.. تنتظركم الدرعية بأحداث رياضية عالمية وعروض كبرى ستبهر الجميع.. في نوفمبر المقبل”.