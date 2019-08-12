الدفاع المدني : أمطار المشاعر المقدسة لم تعكر صفو الحجاج

الدفاع المدني : أمطار المشاعر المقدسة لم تعكر صفو الحجاج

2019/08/12
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس
أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي – ولله الحمد – .
واوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام .



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