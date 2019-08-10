الدفاع المدني يحذر بعد أمطار المشاعر المقدسة

المواطن - واس - المشاعر المقدسة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني لأخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي .

وبينت أن التحذيرات جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة وشملت منى وعرفات ومزدلفة , سُبقت بتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني الدعوة لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات واتباع اللوحات الإرشادية وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات , راجية السلامة للجميع.