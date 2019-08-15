الدوري الأمريكي يُطارد نجم أرسنال

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي دي سي يونايتد الأمريكي في التعاقد مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن نادي دي سي يونايتد متحمس للغاية، وذلك من أجل التعاقد مع أوزيل ليكون بديلًا للاعب الإنجليزي واين روني.

ويريد دي سي يونايتد ضم أوزيل ليخلف روني، والذي سيرحل إلى نادي ديربي كاونتي الإنجليزي نهاية عام 2019 من أجل بدء مسيرته التدريبية.

ولا يزال لأوزيل عامان في عقده الجاري مع نادي أرسنال.

وأصدر نادي أرسنال بيانًا الجمعة الماضية، أكد فيه أن الثنائي سياد كولاسيناك وأوزيل لم يُشاركا أمام نيوكاسل الأحد في الدوري الإنجليزي.

وكان أوزيل وسياد كولاسيناك تعرّضا لهجوم مُسلح بالسكين في العاصمة البريطانية لندن في شهر يوليو الماضي، حيث تصدى كولاسيناك للمسلحين، فيما ابتعد أوزيل قليلًا بسيارته، حتى يتجنب أي أضرار قد تحدث له.