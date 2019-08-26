الدوري الإيطالي ينتظر نجم مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي، رغبته في ضم البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن فيورنتينا بقيادة المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا يرغب في التعاقد مع فريد، وذلك من أجل تدعيم خط الوسط مقابل 30 مليون يورو.

وكان فريد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2018، قادمًا من صفوف نادي شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 59 مليون يورو.

وكان فيورنتينا خسر الجولة الأولى في الدوري الإيطالي أول أمس السبت، أمام فريق نابولي.

أعلن نادي فيورنتينا، يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق كصفقة انتقال حر.

وكان اسم ريبيري ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية مثل النصر ونادي ميتز الفرنسي ونادي موناكو الفرنسي، لكن نادي فيورنتينا نجح في حسم الصفقة لصالحه.

ويُذكر أن نادي النصر وضع أنظاره مؤخرًا، وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على التعاقد مع اللاعب فرانك ريبيري، والذي أعلن رحيله عن نادي بايرن ميونيخ بعد نهاية موسم 2018-2019.

ويُعد فرانك ريبيري واحدًا من أفضل اللاعبين في كرة القدم الفرنسية خلال آخر 14 عامًا، حيث قدم مستويات مذهلة مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وكان أحد الأسباب التي ساهمت في وصول المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم 2006 بألمانيا.

وُلد فرانك ريبيري في السابع من أبريل في عام 1983 في مقاطعة بولون سور مير في فرنسا، لأسرة فقيرة بجانب معاناته الكثيرة أثناء فترة طفولته.

تعرض فرانك ريبيري لمعاناة أخرى، وذلك بعد أن تعرض لحادث سير مع أسرته وهو في سن الثانية من عمره، أدت هذه الحادثة إلى إصابة فرانك ريبيري بخدوش في الجانب الأيمن من وجهه، لا تزال متواجدة معه حتى الآن.