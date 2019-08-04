الدوسري.. وصيف بطل كأس العالم الإلكترونية 2019 FIFA

المواطن - مروة نبيل

حصد السعودي مساعد الدوسري المركز الثاني في بطولة كأس العالم الإلكترونية 2019 FIFA، بعد خسارته ضد الألماني محمد هاركوس، مساء أمس الأحد، بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين.

وانتهت المباراة الأولى بين مساعد الدوسري ومحمد هاركوس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن ينجح اللاعب الألماني في الفوز بالمباراة الثانية بهدفين مقابل هدف.

وحرص مساعد الدوسري على تهنئة هاركوس بتتويجه بلقب كأس العالم الإلكترونية 2019 FIFA التي أُقيمت في لندن، وأكد أن اللاعب الألماني يستحق الفوز بالبطولة، مشددًا أنه سيعود العام المقبل للمنافسة على اللقب مجددًا.

وتوج مساعد الدوسري بلقب XBOX، ضمن منافسات كأس العالم الإلكترونية Fifa eWorld Cup 2019، للعام الثاني على التوالي، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الفرنسي رافسو بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين.