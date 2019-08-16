الدولار يخالف التوقعات ويرتفع مقابل الجنيه المصري

المواطن - القاهرة

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري ليومين متتاليين، في تطور لا يتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد، وبعد شهور من التراجع المستمر.

ومنذ بداية العام انخفض سعر العملة الأمريكية بشكل مستمر في مصر، من نحو 17.75 جنيه للدولار الواحد حتى لامس نحو 16.50 جنيه قبل أيام، لكن تعاملات ما بعد نهاية إجازة عيد الأضحى شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك خلال منتصف تعاملات أمس الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مقارنة بأسعار الأربعاء ليسجل نحو 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، بحسب “الشروق” المصرية.

وكان الدولار قد ارتفع ما بين قرش إلى 4 قروش خلال تعاملات في 6 بنوك في أول أيام التعاملات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وشهد الجنيه المصري تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرفه بنحو 6.5% أمام الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، بحسب ما ذكره مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي.