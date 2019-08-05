الذيابي عضوًا في لجنة الإعلام والاتصال بـ الاتحاد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعيين الدكتور شاكر الذيابي عضوًا في لجنة الإعلام والاتصال.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاستعانة بالدكتور شاكر الذيابي للاستفادة من خبراته الكبيرة، حيث سبق له أن عمل مديرًا للإعلام والاتصال للمنتخب السعودي الأول خلال مشاركة في كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

واستعان الاتحاد الآسيوي بعدد من السعوديين خلال الفترة الماضية، حيث اعتمد تعيين 8 ممثلي الاتحاد السعودي للعبة أعضاء ضمن لجنته الدائمة خلال الدورة من 2019 حتى عام 2023.

وجاءت قائمة السعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كالتالي؛ إبراهيم القاسم عضوًا في لجنة المسابقات، نزيه النصر في لجنة المسؤولية الاجتماعية، أضواء العريفي في لجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني في اللجنة القانونية.

ويتواجد عمر باخشوين في اللجنة الفنية، الدكتور صالح الحارثي في اللجنة الطبية، عبدالله حماد في لجنة التسويق، ومرعي العواجي عضوًا في لجنة الحكام.

وقام المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ذلك بتعيين نائب رئيس الاتحاد السعودي، خالد الثبيتي ليكون نائبًا لرئيس اللجنة المالية.