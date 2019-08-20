الرئاسة تكتسح أشواط اللقايا والشامخة بالمركز الأول

المواطن - واس

تصدّرت الهجن “الشامخة” لهجن الرئاسة الشوط الأول المخصص للأبكار اللقايا وذلك خلال الأشواط المسائية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية محقّقةً أفضل توقيت زمني قدره 6:07:90.

وفازت هجن الرئاسة بثمانية أشواط من أصل 16شوطاً، حيث فازت بالشوط الثاني (لهب) وفي الشوط الثالث فازت (محنة)، وفي الشوط الرابع فاز (صوغان)، وفي الشوط الخامس فاز (صواب)، وفاز (زعفران) في الشوط السادس،وفي الشوط الثامن فاز (شاهين)، وفي الشوط العاشر فاز (متعب) .

وجاءت بقية نتائج الأشواط على النحو التالي :

الشوط السابع : (شهلولة) لـهجن النايفات.

الشوط التاسع: (شواهين) لـهجن العاصفة .

الشوط الحادي عشر: (مهمّة) لهديان بادي العتيبي.

الشوط الحادي: (شاهين) لسالم سعيد منانة غدير الكتبي.

الشوط الثالث عشر:(غزل) لصالح دعيكان صالح المري.

الشوط الرابع عشر: (الكايد) لخالد حمدان حامد البلوي.

الشوط الخامس عشر: (حلوة) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.

الشوط السادس: (راهي) لحمد بن راشد البريصي المري.