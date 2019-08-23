الرائد الشباك المفضلة للاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الرائد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار مواجهات الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز 14 مرة على الرائد، وتمكن لاعبو العميد من تسجيل 50 هدفًا في شباك الفريق الريداوي خلال مواجهات الفريقين السابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الرائد يُعتبر أكثر فريق فاز عليه الاتحاد وسجل أهدافاً في مرماه بمنافسات الدوري.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز على الرائد اليوم، فيما يسعى الفريق الريداوي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.