الرائد يتعاقد مع الدوسري

المواطن - مروة نبيل

أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، مساء اليوم الأربعاء، إجراءات التعاقد مع محمد الدوسري قادمًا من صفوف الهلال.

ويلعب محمد الدوسري، صاحب الـ20 عامًا، في مركز الظهير الأيمن، وجاء انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ أملًا في الظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.