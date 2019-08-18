الرائد يتعاقد مع مجرشي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع عبدالله مجرشي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب عبدالله مجرشي أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الريداوي رسميًّا قادمًا من صفوف النادي الأهلي لمدة 3 مواسم.

وقام مجلس إدارة نادي الرائد بضم أكثر من 12 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين موسم 2019/ 2020.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.