الرائد يحتفل بحارسه الجزائري دوخة

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي الرائد على الاحتفال بحارس مرماه الجزائري عز الدين دوخة بمناسبة تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاحتفال مع الحارس عز الدين دوخة خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالأمس، لحصول منتخب الجزائر على البطولة القارية.

وكان منتخب الجزائر الأول لكرة القدم قد تألق في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا، ونجح في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة الاتحاد في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.