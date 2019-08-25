الرائد يدعم صفوفه بثنائي كولومبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع الثنائي الكولومبي ماركو بيريز وأزيكيل بالوميكي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للثنائي بالوميكي وبيريز أثناء توقيع العقود بشكل نهائي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي السندي بمقر النادي في بريدة.

وجاء تعاقد الرائد مع المدافع بالوميكي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من ديبورتيفا كالي الكولومبي، فيما ضم المهاجم ماركو بيريز لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادي ديبورتيس توليما الكولومبي.

ويملك بالوميكي، صاحب الـ27 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق أن لعب في أتلتيكو ناسيونال، إسبانيولا وديبورتيفو كالي، فيما لعب بيريز، صاحب الـ29 عامًا، في ريال سرقسطة الإسباني، وثنائي كولومبيا إنديبيندينتي ميديلين وديبورتيس توليما.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد بدأ مشواره في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالخسارة ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.