الرائد يفقد خدمات حسين الشويش 3 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسين الشويش لإصابة، ليخسر خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نادي الرائد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها حسين الشويش أثبتت تعرضه لتمزق بعضلة الفخذ من الدرجة الثانية، وسيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الهلال، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد بدأ منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال.