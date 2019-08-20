الرائد يُجدد عقد الشهري ويُعيره إلى الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري لمدة 3 سنوات.

وأوضح نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة أنهت رسميًا إجراءات التجديد لمهاجم الفريق الشهري لثلاث سنوات حتى منافسات عام 2022.

وأشار حساب نادي الرائد على “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة وافق على إعارة صالح الشهري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة موسم رياضي واحد. ‎

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.