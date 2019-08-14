الرائد يُعزز دفاعه بالكولومبي بالوميكي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المدافع الكولومبي إزيكيل بالوميكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح حساب الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع المدافع بالوميكي قادمًا من ديبورتيفا كالي الكولومبي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

ويملك بالوميكي صاحب الـ27 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف أتلتيكو ناسيونال، إسبانيولا وديبورتيفو كالي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للظهور بمستوى مميز في الدوري السعودي للمحترفين.