الرائد يُلاقي أندرلخت البلجيكي وديًا

المواطن - مروة نبيل

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره أندرلخت البلجيكي، في إطار تحضيراته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

وأعلن حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد أندرلخت، عند الساعة الثالثة يوم غد الاثنين، على ملعب النادي البلجيكي في بروكسل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد معسكرًا خارجيًا في بلجيكا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يأمل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.