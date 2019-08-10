الراقي يُغري نجم الأهلي المصري بعرض خرافي

المواطن - محمد سمعه

يضع النادي الأهلي، بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، أنظاره على ضم التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحافية محلية: إن الأهلي السعودي جهز عرضًا ماليًّا مُغريًا لإقناع إدارة الأهلي المصري بالتخلي عن علي معلول في الميركاتو الصيفي.

ومن المتوقع أن يرفض الأهلي المصري التفريط في نجمه التونسي، خاصة أن علي معلول كان سببًا مباشرًا في فوز الأهلي المصري بلقب الدوري المصري في موسم 2018-2019، بعد منافسة شرسة مع نادي الزمالك.

وكان علي معلول تُوج بلقب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، ووصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري مرتين في عامي 2017 و2018.

وانضم علي معلول لصفوف الأهلي المصري في صيف عام 2016 قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي.

لم يشارك علي معلول مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.