الربيعة: فخور بـ30 ألفاً من أبطال الصحة لرعاية الحجيج

الربيعة: فخور بـ30 ألفاً من أبطال الصحة لرعاية الحجيج

2019/08/06
الساعة 4:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -واس

عبر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن فخره بإخلاص زملائه موظفي وموظفات “الصحة” المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام مطلقاً عليهم لقب “أبطال الصحة “.
وقال معاليه في تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر : أفخر بإخلاص زملائي .. 30 ألف من أبطال الصحة يعملون بتفانٍ واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجاً صحياً”.
يذكر ان “الصحة” دأبت على تحفيز منسوبيها وقدمت لهم كافة التسهيلات لضمان تقديمهم لأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.



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