الرياض – جدة بين أفضل خطوط الطيران بالشرق الأوسط

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تُمثل صناعة الطيران وحركات النقل حول العالم بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، والتي تمتلك السعودية فيها تأثيرًا قويًا على مستوى حركة الطيران خلال السنوات الماضية أحد أهم المجالات التي تحظى باهتمام الأوساط الاقتصادية في العالم.

وحسب البيانات التي نشرتها جولف بيزنس الناطقة بالإنجليزية، فإن صناعة الطيران بالإمارات والمملكة كان لهما المرتبة العليا بين العديد من الخطوط الجوية داخل المنطقة.

وتصدرت الخطوط الإماراتية، وتحديدًا الرحلة الثابتة من دبي إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، قائمة الخطوط الجوية بعد أن حققت أرباحاً قدرها 777 مليون دولار تقريبًا.

وجاء الطريق الجوي من الرياض إلى جدة في المرتبة الثانية، بعدما حقق أرباحاً هائلة في العام الماضي بلغت 603 مليون دولار.

وعلى الرغم من سيطرة الخطوط الإماراتية على القائمة، فإن الخط الجوي من الرياض إلى جدة هو الخط المحلي الوحيد الذي يضم أكثر من 10 خطوط ورحلات جوية ثابتة الربحية خلال العام الماضي.