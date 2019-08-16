الريال يكشف تطورات إصابة هازارد

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، تفاصيل آخر التطورات الخاصة بإصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي إيدين هازارد.

وأوضح موقع نادي ريال مدريد الرسمي، أن هازارد خضع لفحوصات طبية، وأثبتت تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، مؤكدًا أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هازارد سيغيب عن مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، فيما أوضحت “سبورت”، أن غياب النجم البلجيكي قد يتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، يوم غد السبت، على ملعب “بالايدوس” ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

يُذكر أن إيدين هازارد قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو.