الريال يكشف تفاصيل إصابة رودريجيز

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي خاميس رودريجيز.

وكان رودريجيز قد عانى من آلام في القدم اليمنى خلال مباراة الريال ضد بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت مشاركته كأساسي.

وقال ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا خاميس رودريجيز، تم تشخيص إصابته في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار التطورات”.

ولم يعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن مدة غياب الكولومبي رودريجيز أو موعد عودته للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن رودريجيز لن يلحق بمباراة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحوم الشكوك حول لحاقه بلقاءات البرازيل وفنزويلا مع منتخب كولومبيا ضمن الأجندة الدولية.