الريال يُساند لويس إنريكي

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مرانه، اليوم الجمعة، بدقيقة صمت على وفاة تشانا ابنة لويس إنريكي مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق.

وأبدى المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تعاطفهم مع لويس إنريكي بعد وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات، بعد صراع مع المرض.

واستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مرانه اليوم، استعدادًا لمباراة فياريال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

لويس إنريكي

وكان لويس إنريكي قد أعلن، مساء أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة ابنته بعد 5 أشهر من الصراع مع مرض السرطان.

وكتب لويس إنريكي رسالة مؤثرة إلى ابنته، وقال: “سوف نفتقدك كثيراً لكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا، على أمل أن نلتقي معك مجدداً في المستقبل. فسوف تكونين النجمة التي ترشد عائلتنا، فلتنامي في سلام تشانا”.

كما وجه المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لويس إنريكي الشكر إلى كل من سانده خلال الفترة الماضية، والفريق الطبي الذي كان يُتابع حالة ابنته، نظرًا لتفانيهم في العلاج.

يُذكر أن لويس إنريكي صاحب الـ49 عامًا قد استقال من تدريب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بسبب مرض ابنته، حيث كان يرغب في البقاء بجوارها ومتابعة رحلة علاجها من سرطان العظام.