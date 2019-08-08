الريال يُعطل انتقال إريكسن إلى يونايتد

المواطن - مروة نبيل

تسبب نادي ريال مدريد الإسباني في توقف المفاوضات بين إداراتي مانشستر يونايتد وتوتنهام بشأن ضم كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن مانشستر يونايتد كان يرغب في ضم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى صفوفه لتدعيم خط وسطه في الموسم الجديد، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

ويتبقى في عقد إريكسن مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عامٌ واحدٌ فقط، وبإمكانه الرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا لم يُجدد تعاقده.

ومن المفترض أن يُغلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا خلال بضع ساعات، لكنه بالنسبة لبيع اللاعبين، فبإمكان الأندية الإنجليزية بيع لاعبيها لأي نادٍ خارجي، حتى نهاية باب القيد في أوروبا.

وفي حالة عدم توفير بدل للاعب إريكسن خلال الساعات القليلة المتبقية، لن يوافق نادي توتنهام على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.