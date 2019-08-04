الزعاق يوضح لـ”المواطن” سبب تأخر شعاع الشمس بعد الغروب

المواطن - شريف النشمي - الرياض

علق الفلكي خالد الزعاق، على تأخر سطوع غروب الشمس اليوم الأحد.

وقال الزعاق في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذا يعود إلى غزارة الرطوبة التي تشتت شعاع الشمس.

وأضاف أن خلال هذه الأيام تعمل الرطوبة في طبقات الجو علاوة على السحب العابرة على تشتيت شعاع الشمس في مكان غروبها وشروقها على شكل بقعة شديدة الاحمرار بشكل منفرش.

وفي ظاهرة فلكية نادرة لاحظ سكان محافظة رفحاء وضواحيها ومحافظة حفر الباطن قبل قليل تأخر شفق غروب الشمس بشكل ملحوظ؛ حيث تأخر الشفق إلى ما بعد صلاة المغرب.

ورصدت عدسة “المواطن“ فيديو بعد غروب الشمس بـ18 دقيقة، ولا يزال شفق الشمس ساطعًا في منظر أذهل الجميع.