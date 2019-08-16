الزمالك ضد ديكاداها .. الفارس الأبيض يثور ويفوز بسباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، بفوز الزمالك المصري بسباعية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد ديكاداها، بضغط هجومي كبير من قبل الزمالك، والذي سعى لإحراز الهدف الأول.

وتمكن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي سريعًا من إحراز الهدف الأول لـ الزمالك في شباك نادي ديكاداها في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.

وواصل الزمالك ضغطه وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، فكان له ما أراد عندما سجل اللاعب كانو مولي سيفيرين لاعب ديكاداها الصومالي الهدف الثاني لـ الزمالك بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة والعشرين بعد عرضية من اللاعب أشرف بن شرقي.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد ديكاداها، نجح الزمالك في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة الخامسة والأربعين، بعد تلقيه عرضية مميزة من اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد ديكاداها بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد.

واستمر ضغط الزمالك سريعًا في الشوط الثاني، حيث نجح المدافع محمود حمدي الونش في إحراز الهدف الرابع للفريق الأبيض في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وتراجع فريق ديكاداها الصومالي تمامًا؛ مما أعطى الفرصة لـ الزمالك للبحث عن إحراز الهدف الخامس، والذي سُجل في النهاية عبر اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة والخمسين.

وتمكن الوافد الجديد كريم بامبو من إحراز الهدف السادس لـ الزمالك في شباك نادي ديكاداها عبر تصويبة مخادعة في الدقيقة السابعة والسبعين.

واختتم اللاعب مصطفى محمد أهداف مباراة الزمالك ضد ديكاداها، بإحرازه الهدف السابع لـ الزمالك في الدقيقة الحادية والثمانين.

ويذكر أن مباراة الزمالك ضد ديكاداها في جولة العودة من الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا ستُقام يوم 23 أغسطس الجاري.