الزمالك يرفض طلب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

فكر النادي الأهلي، بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، في التعاقد مع اللاعب المصري عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب الأهلي من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الموافقة على رحيل عبدالله جمعة للراقي.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي الزمالك رفض رفضًا تامًّا التفريط في عبدالله جمعة لصالح الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان عبدالله جمعة تُوج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك في شهر مايو الماضي على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

وأبدى جمهور النادي الأهلي غضبه الشديد على المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، وذلك عقب خروج الراقي من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وارتكب المدرب إيفانكوفيتش 3 أخطاء قاتلة كلفت الأهلي الخروج من ثمن نهائي الآسيوية ووجود حالة من الغضب الشديد بين صفوف الجمهور الأهلاوي.

الخطأ الأول كان الإصرار على استبدال اللاعب عبدالفتاح عسيري وإخراجه من المباراتين لإدخال لاعب آخر، رغم أن عبدالفتاح عسيري تألق بصورة مميزة وكان عاملًا مساعدًا لخطورة الأهلي ضد الهلال، كما نجح في إحراز هدف الراقي الوحيد في شباك الهلال أول أمس في إياب دور الـ16.

الخطأ الثاني لـ برانكو إيفانكوفيتش هو دفعه باللاعب الصربي دانييل أليكسيتش في مباراة كاملة ولمدة 90 دقيقة أمام الهلال في جولة الإياب، رغم أن اللاعب لم يعتدْ بعدُ على الأجواء السعودية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي في المملكة.

أما الخطأ الثالث فهو عدم الدفع باللاعب السوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية لمباراة الإياب ضد الهلال؛ مما تسبب في غياب الأهلي هجوميًّا، وكذلك غضب عارم للسومة الذي رمى قميصه في عمليات التسخين والإحماء قبل المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.